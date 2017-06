Luptatorul iesean Catalin Morosanu si-a "luat-o in freza" in trafic

Marele campion K1 Cãtãlin Morosanu si-a gãsit nasul la Vaslui. Acesta a fost fãcut KO in trafic de zbirul de la Rutierã. Luptãtorul a fost prins ruland cu vitezã excesivã in localitate si a rãmas si fãrã permis, si cu banii luati.

Cãtãlin Morosanu se afla in trecere prin localitatea vasluianã Mãrãseni cand a fost surprins de radar. Acesta mergea cu 110 km la orã, viteza cu mult peste cea permisã in localitate. Politistii de la Rutierã l-au inregistrat si imediat l-au oprit in trafic.

“Era 7 dimineatã si, deodatã, am vãzut o masinã albã, neinscriptionatã, cum intoarce pe linie continuã. A pus sirenele si s-a luat dupã mine. Era politia, m-a oprit in trafic pentru cã as fi avut vitezã. Sã vedem, sã demonstreze. Nu imi aminesc ce vitezã aveam, nu stiu dacã am permisul suspendat, sã imi trimitã acasã procesul verbal sã il vãd”, a declarat, pentru Vremea Nouã, Cãtãlin Morosanu

Morosanu a fost oprit in trafic de Mihai Vizitiu de la Biroul Politiei Rutiere, unul dintre cei mai intransigenti politisti, renumit pentru faptul cã nu iartã pe nimeni. Acesta i-a luat permisul chiar si tatãlui sefului sãu de la Rutierã, Alex Vulpescu.

