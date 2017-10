O femeie din Marea Britanie, careia i s-au mai dat doar doua saptamani de trait, a reusit sa se vindece intr-un mod miraculos, potrivit Mirror.co.uk.

Angel Tocknell, mama a doi copii, in varsta de 31 de ani, a fost diagnosticata cu o forma agresiva de cancer cervical. Medicii au refuzat sa o opereze din cauza dimensiunilor pe care tumoarile le aveau. Acestea erau de marimea unei mingi de tenis, fiind localizate in apropierea pelvisului, ovarelor si a cervixului.

Cum nu ii mai dadeau nicio speranta, medicii au anuntat-o pe femeie ca nu mai are mult de trait si au trimis-o acasa, urmand sa ii prescrie o serie de medicamente pentru a-i alina durerile.

Mama tinerei, Kathy, in jur de 67 de ani, a refuzat sa se dea batuta si a inceput sa caute tot felul de modalitati pentru a-si salva fiica. Dupa mai multe cautari pe internet, femeia a descoperit un tratament revolutionar: "brahiterapia" .

"Brahiterapia" este o forma de radioterapie interna, un tratament avansat pentru afectiunile oncologice, ce presupune plasarea unor surse radioactive in interiorul sau in apropierea tumorii, prin care se administreaza o doza mare de radiatie in volumul tumoral. De asemenea, prin aceasta metoda, se reduce si expunerea la radiatii a tesuturilor sanatoase.

In cele din urma, tratamentul a fost un real succes, iar cancerul a intrat in remisie. "Gandul ca o sa mor era terifiant, dar mama mea a refuzat sa creada ca s-a terminat. Am avut nevoie de doar trei luni pentru a scapa de boala", a marturisit Angel.

Acum, Angel este o mama sanatoasa si fericita si se bucura din plin de viata, alaturi de cei doi copii ai sai.

