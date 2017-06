Madalin Ionescu se simte eliberat dupa plecarea de la Kanal D! Iata ce-l asteapta in viitor - FOTO

Madalin Ionescu se bucura de viata de familie

se simte eliberat dupa plecarea de lasi se bucura din plin de timpul petrecut in familie, care ii da forte noi si-l face sa priveasca spre viitor cu optimism si incredere. Madalin Ionescu a renuntat la lumina reflectoarelor pentru familie si se bucura din plin de zilele petrecute in linistea caminului.Fostulle-a dezvaluit prietenilor ce face acum in timp ce pe post se difuzeaza emisiunea la carma careia s-a aflat atatia ani. Acesta a postat pe o retea de socializare o fotografie in care sta relaxat pe terasa, gandindu-se la viitor cu optimism. «Viata noua! Visuri noi! Visuri mari! Sperante noi! Atitudine noua», le-a spus Madalin Ionescu prietenilor lui virtuali.