MAE face precizari despre cele 44 de romance VICTIME in accidentul de autocar din Germania

Ambasada Romaniei la Berlin are in atentie accidentul rutier produs in cursul zilei de 23 august 2017, in regiunea Bohmte-Leckermühle, Republica Federala Germania. Misiunea diplomatica a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii cu privire la identitatea victimelor si starea de sanatate a acestora. Potrivit informatiilor preliminare obtinute de catre misiunea diplomatica romana de la autoritatile locale germane, printre acestia se afla si cetateni romani.











