Magda Vasiliu, revoltata de moartea Andradei, tanara „maltrata” la Spitalul Universitar din Bucuresti

Magda Vasiliu

Magda Vasiliu este alaturi de parintii Andradei, tanara care a murit in conditii greu de descris, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer si internata la Spitalul Universitar din Bucuresti.

Stirista a vrut sa faca povestea fetei publica, astfel incat, cei vinovati, sa fie trasi la raspundere. Detaliile din spatele acestei morti sunt cu adevarat tulburatoare.

„Andrada a fost maltratata la Spitalul Universitar din Bucuresti, timp de un an…Nu am primit un gram de chimioterapie…Pana si sange am cumparat…La Constanta s- a donat pentru Andrada, 900 de persoane..N-au fost in stare sa dea un fax ca sa trimita sangele…Sotul meu a platit salvarea sa aduca sangele la Bucuresti…Ne spuneau ca daca o urcam in avion face atac cerebral, comotie..Spuneau ca noi, parintii, o omoram. Andrada a plecat cu 4 bacterii in Italia…Avea hemoglobina 4, era in aplazie severa, totala, era toata vanata…Intr-un final au gasit o punga, dar nu era iradiata..Mi-au dat punga si mi-au spus sa merg la institut, in dr Felix sa iradieze sangele, da’ repede, ca inchide! Am iesit si am batut cu pumnii in geamul unui taximetrist, sa ma duca repede, ca altfel copilul meu moare…Acolo, la institut erau 2 doamne si un domn, care ma asteptau cu tigarile in gura, extraordinar de plictisiti…Cand am ajuns, Andrada avea buzele si unghiile negre, nu vinete! Cand ii luau maduva plecam cu seringa plina de maduva impachetata cu leucoplast, sa nu curga…alergam intre doua statii, de la Universitar la alt institut! Totul era contracost..!”Sunt cuvintele scrise cu durere de mama Andradei…Copilul ei a murit…Nu am ce sa comentez…dar am vrut ca povestea Andradei sa fie stiuta de toti cei care sunt sau ar trebui sa fie responsabili…Ea a fost Andrada…”, a scris Magda pe Facebook.

Magda Vasiliu se lupta in aceste momente si ea, la randul ei, sa isi salveze copilul de cancer. Jurnalista se afla la un spital din Italia, impreuna cu micutul ei, acolo unde este tratat.

