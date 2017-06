MAI a sesizat DNA, pentru situatia stadionului Dinamo

Ministrul demisionar al Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, vineri, ca a sesizat DNA in legatura cu situatia de la Dinamo, dupa finalizarea raportului Corpului de control. Verificarile Corpului de Control au fost demarate dupa ce nu s-a ajuns la un numitor comun in ceea ce priveste administrarea stadionului Dinamo in vederea modernizarii acestuia pentru Campionatul European 2020. Clubul Sportiv Dinamo, apartinand MAI, este proprietarul bazei sportive din Soseaua Stefan cel Mare. In urma cu mai multi ani, dreptul de administrare a fost cesionat pentru peste 40 de ani AFC Dinamo, firma controlata de Nicolae Badea.