Mai multe locuri de parcare inchiriate in municipiu

Municipalitatea ieseana va scoate la inchiriat in perioada urmatoare mai multein unele cartiere din oras. O parte din aceste proceduri se vor derula dupa perioada Sarbatorilor Pascale. O prima procedura in aceste sens este si cea din 19 aprilie 2017, de la ora 14:00. Licitatia prevede inchirierea unui numar de trei locuri de parcare cu nr. 8, 9, 10, situate in parcarea de resedinta din, nr. 23.Imobilele cu drept de participare lasunt blocurile B6, B7, B8, B9 si B10. Firmele interesate pot depune oferte pana la data de 18 aprilie, ora 13:00. O alta procedura privind inchirierea unor locuri de parcare va avea loc in data de 20 aprilie. Vor fi scoase la inchiriat patru locuri noi de parcare cu numerele 1, 2, 7 si 16, situate in parcarea de resedinta din, nr.16.Imobilele cu drept de participare la licitatie sunt blocurile A6, A7, R3 si K2. Data limita de punere a ofertelor este 19 aprilie. Un loc de parcare cu nr 10 din strada Bucium, nr.17, va fi scos la inchiriat in 25 aprilie. Imobilele cu drept de participare la licitatie sunt blocurile B1 si A9 COLT. Data limita de depunere a ofertelor este 24 aprilie.Tot in 24 aprilie va avea loc o licitatie pentru inchirierea a patru locuri de parcare cu nr. 1, 5, 6 si 10, situate in parcarea de resedinta din Soseaua, nr.17.Imobilele cu drept de participare la licitatie sunt blocurile 952, 944, 948 si 950.