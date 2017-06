Mai multe persoan au fost arestate in Rusia, dupa ce au organizat un miting in fata Parlamentului

Protest Rusia

Mai multe persoane au fost arestate in fata Parlamentului rus, la un protest spontan fata de un controversat proiect de demolare a unor blocuri de locuinte din perioada sovietica si mutarea a 1,6 milioane de persoane, relateaza The Asociated Press. Duma de Stat urma sa adopte miercuri, in a treia si ultima lectura, un proiect de lege care-i va permite Primariei Moscovei sa demoleze cartiere intregi.

Acest proiect de reamenajare, unul dintre cele mai mari din Rusia, a codus la organizarea unei serii de mitinguri de protest la Moscova. Moscovitii denunta o incalcarea a drepturilor lor constitutionale si un siretlic prin care se urmareste sa fie evacuati din cartiere populare catre periferia capitalei ruse. Cateva zeci de persoane protestau miercuri in fata sediului Dumei de Stat si scandau ”Rusine!”. Politisti au smuls mai multe persoane din multime si le-au urcat intr-o duba.