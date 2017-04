Maine incepe la Palatul Culturii, seria de conferinte "Teoria Romaniei - Patru secole de autoscopie nationala"

In perioada 7 - 8 aprilie 2017, la Iasi va avea loc seria de"Teoria Romaniei - Patru secole de autoscopie nationala. Identitati fluide in spatiile Romaniei Mari. Istoricitate, interculturalitate, normativitate". Evenimentul este organizat de Asociatia Orbis Tertius / A Treia Lume, Asociatia Alexandru Ioan Cuza, Institutul de Studii si Cercetari Simbolice, Complexul Muzeal National Moldova () si Directia Judeteana pentru Cultura ("Seria de conferinte «Romaniei - Patru secole de autoscopie nationala», continua cu o reuniune dedicata identitatilor fluide in spatiile Romaniei Mari. Sintagma identitati fluide, tautologica pentru unii si scandaloasa ori de-a dreptul absurda pentru altii, comporta o discutie serioasa, atat la nivel conceptual - incepand cu insusi conceptul de identitate si cu acela, inca mai problematic, de identitate colectiva, cat si la nivel empiric. Contrar vulgatei istoriografice national«ist»e, identitatile nu sunt stabile, perpetuu negociate de actorii- de la indivizi - inclusiv cu propriul sine mereu schimbator - la grupuri, societati, institutii in contexte complexe, dinamice, interactive", au precizat organizatorii.