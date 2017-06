Babetele barfitoare incep rubrica de azi si va spun cateva vorbe despre doua doftorite de pe la dilabeci care taie si spanzura. Vorbim despre mama si fiica Grourel. Acu ceva vreme, dar nu foarte multa, fiica a luat ceva spaguta pentru a intra niste cunoscuti in sistem si in clinica totodata. Cele doua se inteleg foarte bine si nu se cearta deloc cand vine vorba despre impartitul banilor.



Ce-i drept cea care primeste are un comision mai mare, dar nah, toate se impart. Despre cele doua babele stiu multe, dar, deocamdata nu va mai spun prea multe. In editiile viitoare o sa mai aflati cateva combinatii de-ale lor. Pana atunci babele mai umbla prin spetale si mai aduna enformatii...

