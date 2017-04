• Situatie disperata la Maternitatea Elena Doamna din Iasi • O infectie a facut ravagii printre nou-nascuti • Unitatea medicala a functionat fara medic epidemiolog si totul a fost lasat la voia intamplarii • Managerul unitatii medicale, preocupat de reamenajarea biroului •



Scandal mare la Maternitatea Elena Doamna din Iasi. Dupa imbolnavirea medicul epidemiolog, totul a fost lasat la voia intamplarii si lucrurile au scapat de sub control. Unitatea medicala colcaie de stafilococi, dezinfectantele sunt de proasta calitate, o parte dintre nou-nascuti au avut nevoie de tratament cu antibiotice dupa ce au contactat infectia.



In tot acest timp, managerul maternitatii, dr. Cristina Dobre, s-a ocupat de o alta problema: schimbarea mobilierului si redecorarea biroului de manager. In loc sa achizitioneze dezinfectante de calitate si sa starpeasca bacteriile care pot provoca o adevarata nenorocire in randul nou-nascutilor ajungandu-se chiar la deces, managerul Dobre a cheltuit o suma frumusica de bani pe jilturi.



Doua jilturi a ajuns in cabinetul ei, unul in biroul juristului, altul la Raluca Popa, sefa Serviciului personal si al cincilea la Roxana Halauca, sefa de la administratie. Din informatiile detinute, jilturile au fost cumparate cu bani din veniturile proprii, fonduri care ar fi putut fi investite in beneficiul pacientelor.



Epidemiolog de la IRO, chemat sa salveze situatia



De pe 15 martie 2017, la maternitate a revenit medicul epidemiolog Raluca Filimon care isi desfasoara activitatea si la Institutul Regional de Oncologie din Iasi. Aceasta a mai fost medic epidemiolog la Maternitatea Elena Doamna, dar din motive inca necunoscute, a fost inlaturata. Se pare ca, dr. Raluca Filimon, era o paguba pentru bugetul unitatii medicale, pentru ca achizitiona numai dezinfectanti de calitate, scumpi, si astfel reusea sa tina sub control bacteriile din spital, fara sa afecteze sanatatea nou-nascutilor. O perioada, epidemiologul Filimon nu a mai lucrat la maternitate, fiind angajat un medic epidemilog de la Directia de Sanatate Publica Iasi care s-a imbolnavit si o perioada lunga de timp nu a mai putut veni la serviciu.



Stafilococi la pavilionul cu nou-nascuti



Pentru ca lucrurile au scapat de sub control si reclamatiile din partea mamelor se inmulteau, managerul Cristina Dobre a fost obligata sa apeleze, din nou, la serviciile epidemiologului Raluca Filimon pentru a o scapa de belea. Din spusele medicilor, epidemiologul si-a pus mainile in cap cand a vazut ce a gasit in unitatea medicala.



"S-a formolizat de mai multe ori, pavilionul unde sunt nou-nascuti. S-a descoperit un stafilococ care nu are niciun potential patologic, adica nu prezinta risc de imbolnavire. O perioada nu a fost medic epidemiolog in maternitate si nu se mai ocupa nimeni. De cand a revenit dr. Filimon s-a intrat in normalitate. A pus ordine. Bineinteles ca doctorita Flimon a gasit niste nereguli. Acum se folosesc dezinfectanti foarte buni si situatia este sub control. Medicul Raluca Filimon foloseste dezinfectanti de calitate care, obligatoriu, sunt scumpi, dar au efectul dorit. Din cate stiu eu, nu au fost multi copii cu stafilococ", a spus unul dintre medicii de la Maternitatea Elena Doamna din Iasi.



Stafilococii sunt niste bacterii, foarte raspandite care pot determina o gama foarte larga de. Acestea pot fi de diferite tipuri: de la infectii banale ale pielii pana la forme grave, septicemie si meningita care pot pune viata bolnavului in pericol. Cea mai frecvent implicata infectie la om este stafilococul aureus (auriu).

Lipsesc si pelincile pentru bebelusi



Personalul unitatii medicale de la neonatologie este nemultumit ca de o perioada de timp nu au pelinci suficiente pentru nou-nascuti. Un nou-nascut are nevoie, in decurs de opt ore, de opt pelinci. Dupa cum au precizat cadrele medicale, nu se asigura necesarul de pelinci pentru bebelusi. Conform informatiilor, la grupurile sanitare din sectii, infirmierele sunt obligate sa foloseasca dezinfectanti de proasta calitate, uneori achizitionati din supermarket-urile din oras, existand un risc mare de imbolnavire. Ieri, reporterii BUNA ZIUA IASI au incercat in repetate randuri sa ia legatura cu dr. Cristina Dobre, managerul Maternitatii Elena Doamna, dar aceasta nu a putut fi contactata.