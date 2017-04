Managerul de la Maternitatea Cuza Voda din Iasi nu a putut fi evaluat. Ce s-a intamplat in celelalte spitale

Iolanda Elena Blidaru

Ieri, comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Iasi au incheiat evaluarea activitatii managerilor prof. dr. Carmen Dorobat, de la Spitalul de Boli Infectioase, ec. Dumitru Filipeanu de la Spitalul de Pneumoftiziologie, dr. Lucian Eva, managerul de la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu (Neurochirurgie), dr. Cristina Dobre, manager la Maternitatea Elena Doamna.



Evaluarea managerului de la Maternitatea Cuza Voda din Iasi a fost amanata. Conf. dr. Iolanda Blidaru nu se afla in Iasi, iar comisia va stabili data cand va avea loc evaluarea activitatii managerului respectiv. Unitatile medicale mentionate se afla in administrarea Consiliului Judetean, iar managerii au incheiat un contract de management pe o perioada de 3 ani cu institutia mentionata.



Managerul are obligatia, conform contractului, sa indeplineasca o serie de indicatori de performanta. Daca in urma evaluarii se constata ca managerul nu a indeplinit indicatorii, acesta va fi demis. Ieri, dupa ce comisiile au finalizat evaluarea managerilor, reprezentantii CJ Iasi nu au facut publice rezultatele.



Conform informatiilor, se pare ca toti managerii si-au pastrat posturile, desi exista un semn de intrebare asupra dr. Cristina Dobre, managerul Maternitatii Elena Doamna din Iasi, unitate medicala implicata intr-un scandal de proportii, dupa ce in urma unui control efectuat de reprezentantii CJ s-a descoperit ca in maternitate se fac avorturi ilegale. Minorele au fost chiuretate fara ca medicul sa aiba acordul scris al tutorelui legal, asa cum este specificat in lege. Reprezentantii CJ au facut plangere la Parchet.



De asemenea, dupa evaluarea de anul trecut, managerul Dobre a obtinut calificativul nesatisfacator. Din comisiile de evaluare au facut parte reprezentanti de la CJ si un reprezentant de specialitate, medic. Presedintii comisiilor de evaluare au fost directorii serviciilor din Consiliul Judetean. Medicii care au facut parte din comisiile de evaluare sunt: prof. dr. Stefan Butureanu, prof. dr. Mircea Onofriescu, prof. dr. Maria Stamatin, dr. Cezar Popescu si dr. Emil Anton.