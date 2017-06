Nici bine nu a fost inscaunat ca managerul spitalului barladean s-a pus pe treaba! Din punctul de vedere al dumnealui, se pare, ca cea mai mare problema cu care se confrunta institutia sanitara sint jurnalistii. Asa ca a dat o nota interna dar care ne-a fost adusa la cunostinta de purtatorul de cuvant al institutiei, Adrian Gheorghiu prin care toti angajatii intra in „ silentio stampa”. Astfel „ incepand de luni, 19 Iunie, managerul Cornel Decuseara l-a informat ca a luat decizia sa stopeze orice informatie catre reprezentantii Mass-media pana in momentul in care se reinnoiesc acreditarile catre presa. Ziaristii trebuie sa depuna o cerere insotita de o copie dupa buletinul de identitate sau legitimatie vizata la zi pe care o depun la secretariatul institutiei si vor primi raspuns conform legii” ne-a declarat Gheorghiu.





Conform notei interne dar transmisa prin mail catre redactiile ziarelor "accesul in unitate va fi posibil doar in conditiile respectarii prevederilor art. 42 din Regulamentul intern al spitalului". Accesul reprezentantilor mass-media se face numai pe baza legitimatiei de acreditare in specialitate si a documentului de identitate, precum si cu acordul managerului spitalului. Cu alte cuvinte doar Decuseara (stapanul spitalului public) este cel care „taie si spanzura" si doar prin marinimia lui ziaristii au voie sa intre in institutia barladeana.