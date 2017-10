Manifestari organizate la Iasi de Ziua Armatei Romaniei - FOTO, LIVE VIDEO

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Astazi, 25 octombrie, in garnizoanele militare din tara vor fi organizatededicate Zilei Armatei Romaniei. Astfel de manifestari vor avea loc si in municipiul, fiind organizate de militarii Brigazii 15 Mecanizate "Podu Înalt".Manifestarile au inceput inca din aceste zile. Astazi, 24 octomebrie, între orele 9:00 si 14:00, la Colegiul Tehnic "Gheorghe Mârzescu" va fi organizat unlegat de ode tehnica sial Muzicii militare si standuri de promovare a carierei militare.Intre orele 18:00 si 19:30 la Cercul Militar Iasi va avea loc lansarea cartii "Bataliile Maresalului Prezan", volum scris de generalul locotenent (rez.) Grigore Stamate si colonel (rez.) Mihai Hodorogea.Va avea loc si un concert al Muzicii Militare a Garnizoanei Iasi. Maine, 25 octombrie, între orele 9:00 si 14:00, la" din strada Aeroportului nr. 2, se va desfasura ziua portilor deschise.De la ora 10:00, la troita înaltata în fata comandamentului Brigazii 15 Mecanizate "Podu Înalt" de pe Bulevardul Carol I se va desfasura o ceremonie militara de depuneri de coroane de flori. Intre orele 11:00 si 16:00 in Parcul Expozitiei din municipiul Iasi va avea loc o expozitie de tehnica si echipamente militare, dar si un concert al Muzicii militare si standuri de promovare a cariei militare."Ziua Armatei Române, sarbatorita la 25 octombrie, reprezinta uncu valoare de referinta în istoria si constiinta poporului român, o zi în care, dincolo de semnificatia ei istorica, aceea a eliberarii, în 1944, a ultimei brazde de pamânt românesc, glorifica faptele de vitejie ale tuturor eroilor neamului, de la cei care au contribuit la formarea natiunii si a statului român, la cei care si-au dat viata pentru cucerirea Independentei de stat a României si realizarea statului national unitar român sau au luptat în cele doua razboaie mondiale si pâna la eroii zilelor noastre, cazuti la datorie în teatrele de operatii", au aratat reprezentantii Brigazii Mecanizate "Podu Inalt" din Iasi.