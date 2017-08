Manipulare prin strategia ”socurilor electrice”

Foarte multi dintre noi am auzit si invatat despre celebrul psiholog rus Ivan Pavlov si despre experimentul pe care acesta l-a realizat pe caini, in urma caruia a ajuns la descoperirea conditionarii clasice sau pavloviene. Totusi, la fel de adevarat este faptul ca putini dintre noi cunoastem sau am auzit despre conditionarea neo-pavloviana, fenomen care nu a fost descoperit de vreun urmas al lui Pavlov, ci a fost inventat si tratat de catre cunoscutul scriitor Aldous Huxley in romanul sau distopic, Minunata Lume Noua. In ciuda acestui fapt, fenomenul de conditionare descris de catre autorul englez merita sa fie analizat in continuare, intrucat el are legatura cu titlul acestui articol si, mai mult decat atat, cu una dintre problemele cu care se confrunta societatea romaneasca de astazi, respectiv demersul de definire constitutionala a casatoriei.

Modul de desfasurare a fenomenului lui Huxley este simplu. Intr-o camera cu podeaua strabatuta de fire electrice de inalta tensiune, se afla mai multe obiecte: ghivece cu flori, carti – in general, lucruri cu semnificatia unor anume valori. In aceasta camera, cand curentul este inchis, sunt introdusi mai multi copii. Cum este si normal, acestia se apropie de obiecte si incep sa le atinga, sa le miroasa, sa le simta, intr-un cuvant sa le studieze pentru a le intelege. Dupa scurt timp, se deschide curentul electric, iar copii incep sa sufere socurile provocate de acesta. Cand curentul este inchis la loc, copiii, plangatori si infricosati, raman afectati de experienta. Ei sunt indemnati sa se apropie iarasi de obiecte si sa le studieze. Atunci, se deschide din nou curentul electric, iar ei... retraiesc reactia. Dupa un anumit numar de repetari ale acestei experiente, copiii refuza sa se mai apropie de respectivele obiecte intrucat le asociaza cu durerea pricinuita de curentul electric. Rezultatul conditionarii neo-pavloviene pe termen lung, asa cum ne explica unul dintre personajele lui Huxley, este acela ca respectivii copii nu vor mai citi niciodata in viata lor o carte, nu vor mirosi sau nu vor planta vreodata o floare, deoarece vor asocia aceste actiuni pozitive cu reactia negativa a socurilor electrice.

Fireste ca pentru lumea distopica a lui Huxley in care oamenii trebuie controlati din toate punctele de vedere, acest tip de conditionare pare sa-si indeplineasca perfect rolul. Dar cum am putea sa legam acest fenomen de societatea noastra de astazi? Nu neaparat in forma concret inumana in care ne este prezentat. Dar aceasta nu inseamna ca la un alt nivel, mult mai subtil, nu putem suferi numeroase socuri care sa ne conditioneze intr-un anumit sens.

Problema Referendumului mi se pare cel mai potrivit exemplu in acest caz. Sa consideram podeaua opinia publica, mass-media, iar obiectele - demersul de definire constitutionala a casatoriei impreuna cu toate valorile promovate implicit o data cu acesta. Noi nu suntem altceva decat acei copii care vrem sa intelegem ceea ce ni se spune. Dar socurile electrice ce sunt? Fara doar si poate ca sunt toate mesajele, articolele, emisiunile, clipurile cu care suntem sufocati zi de zi prin diferite platforme si de catre diferiti formatori de opinie prin care totul este aruncat intr-o lumina neagra, totul incepand de la ideea de Referendum si pana la cei trei milioane de romani care au semnat pentru organizarea lui.

Iar acest procedeu al electrizarii se bazeaza numai pe acuzatii, care in zilele noastre par a nu avea nevoie deloc de dovezi, fiecare opinie in acest sens intrand automat in sfera generalizarii si devenind un nou adevar, o noua eticheta pusa demersului sau oamenilor care il sustin. In acest fel se ajunge ca suveranitatea poporului roman sa fie aruncata in derizoriu prin promovarea ideii conform careia majoritatea ostracizeaza minoritatea, cu punereain pericol a democratiei; fundamentarea institutiei casatoriei ca uniune dintre un barbat si o femeie este cotata drept un act de intoleranta la adresa comunitatii LGBT; apararea familiei este calomniata ca fiind un atac la adresa copiilor proveniti din afara casatoriei; membrii Coalitiei pentru Familie si sustinatorii ei sunt etichetati legionari si putinisti– neexplicand nimeni cum se poate in acelasi timp si una si alta, mai ales ca vorbim de trei milioane de romani...

Exemplele pot continua,ducand pana in noaptea mintii - ultima catalogare a Coalitiei pentru Familie ca fiind grup infractional, raspunzator pentru consecinte nocive, criminale sfideaza orice rational, orice minim de buna-cuviinta caracteristic discursului unei societati democratice, cu acuzatii de un absurd al denigrarii demn de cele mai intunecate vremuri ale istoriei. Ceea ce conteaza este ca rezultatul socurilor electrice ale acestor acuzatii nu conduce la plansete, ca in cazul copiilor electrocutati, ci direct la scopurile pentru care astfel de afirmatii sunt facute: la confuzie si, mai departe, la indiferenta. Aceste socuri fie stimuleaza scindarea societatii, fie provoaca nepasarea generala, fie ce-o fi, ca doar nu ne afecteaza pe noi. Iar conditionarea neo-pavloviana, pe care am analizat-o in contextul acestei situatii, reuseste sa aiba rezultate, avand in vedere ca ea tulbura- prin defaimarea adevarului - capacitatea noastra de a gandi obiectiv. De la aceasta situatie pana la totala lipsa de a gandi pe care o au oamenii lumii lui Huxley, datorita careia sunt controlati, nu este decat un foarte mic pas...

Asadar, sa remarcam lucizi mecanismul acestui curent, adica fluxul nebun de acuzatii si informatii calomnioase, si sa gandim obiectiv, liber de manipulari si dezinformari… Din fericire, putem face asta, doar sa vrem cu adevarat. Atunci vom observa ca obiectul Referendumului, respectiv fundamentarea institutiei casatoriei, reprezinta o consfintire morala a trecutului poporului nostru si totodata o dainuire a viitorului lui, deci o obligatie fata de copiii nostri. Mai mult, am vedea ca acest demers nu are nimic de impartit cu minoritatile sexuale, nu le interzice casatoria pentru ca ea nu exista reglementata in actualul Cod Civil care nu prevede la articolul 259 decat casatoria heterosexuala (nu poti interzice ceva ce nu exista); acest demers doar propune ceva, cheama pe toti romanii la vot pentru a exprima realitatile unei societati (manifestare mai pura a democratiei nu poate exista, mai ales cand validitatea acestui act este recunoscuta de Curtea Constitutionala, de toate deciziile CEDO si de articolele legislative internationale specifice). Restul informatiilor nu sunt decat divagari intentionate de la subiect, fara niciun fel substanta pentru cei care gandesc si judeca cu adevarat.

In concluzie, atentie la socurile electrice ale denigrarilor care vor sa ne conditioneze gandirea, pentru ca ele ne pot face sa nu mai intelegem cu adevarat valorile din jurul nostru si rolul pe care-l avem de jucat pentru generatiile care vor veni dupa noi, respectiv acela de cetateni si de membri ai unei natiuni sanatoase si puternice.

autor: Teodor Mihail

