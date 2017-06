Mara Banica, detalii despre starea de sanatate a Denisei Manelista. "Are niste dureri cumplite!"

Mara Banica si Denisa Raducu

Starea de sanatate a cantaretei de muzica de petrecere Denisa Raducu e una precara, iar din cate se pare medicii se lupta pentru a putea sa o tina pe aceasta in viata, mai ales ca ea are dureri foarte mari din pricina bolii.



In cadrul unei emisiuni TV, cea care a facut mai multe dezvaluiri despre starea cantaretei de manele a fost jurnalista Mara Banica. „Stiu din surse sigure din familie. Are niste dureri cumplite. Traieste niste dureri cumplite, familia se duce in alta camera ca sa nu planga in fata ei“, a spus Mara Banica.

“Fata este foarte bolnava si nu vrea decat sa stea linistita, departe de tot! Simte ca nu mai poate sa lupte. De aceea, a avut o discutie cu familia si i-a rugat pe toti sa o duca la tatal ei, la tara. A fost ca o rugaminte, sa se intoarca in locul in care ani de zile a fost fericita. Este ultima ei dorinta”, au dezvaluit persoane din preajma cantaretei.



Sursa: cancan.ro