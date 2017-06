Mare atentie atunci cand faceti cumparaturi in Kaufland! Se comercializeaza mezeluri mucegaite - FOTO

Ieseanul in cauza a cumparat, din magazinul, un baton deCaroli, ambalat in vid, fara sa puna la indoiala calitatea produsului, avand in vedere existenta unui standard de calitate pe care orice magazin respectabil ar trebui sa il aiba. Ajuns acasa, omul descopera cu stupoare faptul ca pe suprafata mezelului existau pete de, asta in conditiile in care termenul de expirare al produsului era marcat pe data de 23 iunie 2017.Citeste si: Comisarii de la OPC au desfasurat mai multe controale. Descoperiri INCREDIBILE la Selgros, Kaufland, Profi si Lidl! Astfel de cazuri sunt des intalnite in punctele de lucru ale Kaufland Romania, la raft existand mai mereu produse neconforme,, cu ambalaje deteriorate sau alimente perisabile pastrate in conditii neprielnice.Citeste si: Magazinele Kaufland din Iasi, iarasi amendate de catre comisarii de la Protectia Consumatorilor