Numarul iesenilor muscati de capuse creste de la o zi la alta. Zilnic, la UPU, se prezinta intre 5 si chiar 20 de cazuri. Muscaturile de capusa sunt usor de identificat, pentru ca acestea raman atasate de piele si medicii sfatuiesc iesenii sa nu o scoata acasa, deoarece capul ei se rupe si ramane sub piele. Pacientii primesc ingrijiri medicale la UPU si sunt trimisi la Spitalul de Boli Infectioase pentru tratament profilactic."Sunt foarte multi ieseni care vin la UPU cu muscaturi de capuse. Recomandam populatiei sa-si ia masuri de protectie atunci cand merg in, la, la camp: sa poarte pantaloni lungi, sosete de culoare deschisa si la intoarcere trebuie sa verifice hainele si pielea. Majoritatea iesenilor merg in parcurile din Copou, la Ciric si se expun unui risc foarte mare", au spus medicii.Acestia au afirmat ca autoritatile trebuie sa ia masuri urgente pentru a evita cresterea numarului de capuse. Cea mai cunoscuta si cea mai raspandita specie, la noi, estelxodes ricinus, care poate transmite Borrelioza, o boala grava care daca nu este tratata la timp se poate ajunge la deces. Boala Lyme este o boala infectioasa cu afectare sistemica produsa de o bacterie numita Borrelia burgdorferi, transmisa omului prin întepatura de capuse.Medicii avertizeaza ca muscatura de capusa poate fi extrem de periculoasa pentru copii si pentru adulti, deoarece prin intermediul intepaturii se pot transmite multe boli. Simptomele bolilor transmise de capuse se instaleaza dupa cateva zile sau saptamani. Persoanele muscate pot suspecta oricare dintre urmatoarele semne:, amorteala, confuzie,musculare, durere si umflarea articulatilor, dureri de cap, greata, varsaturi.In faza incipienta, boala Lyme sau boala cu o mie de fete se trateaza fara sechele. In stadii avansate, pot sa apara edem cerebral, meningita, paralizia nervului facial, inflamatia structurilor cardiace.