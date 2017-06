Marea Britanie nu se multumeste doar cu Brexit-ul. Vrea să iasă dintr-un alt acord european

Marea Britanie

Fostul lider din partea conservatorilor al taberei pro-Brexit inaintea referendumului de anul trecut, Michael Gove, propus acum din nou ministru in guvernul condus de Theresa May, a declarat marti ca odata cu iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana aceasta tara va parasi si uniunea vamala a blocului comunitar, transmite agentia Reuters.

'Vom fi in afara uniunii vamale, ca sa fie inteles', a declarat postului BBC Michael Gove, ministru al mediului si propus de premierul Theresa May sa ramana in acest post in viitorul ei guvern.

Totusi, el a admis ca masurile pe care noul executiv de la Londra le va propune in programul sau au nevoie de un larg sprijin in legislativul in care conservatorii au pierdut majoritatea in urma alegerilor anticipate.

La randul sau, un alt reprezentant marcant al taberei conservatoare pro-Brexit, Steve Baker, care va primi o functie in departamentul guvernamental insarcinat cu pregatirea Brexitului, a criticat caracterizarea iesirii Marii Britanii din UE in astfel de termeni.

'Limbajul de 'hard' vs 'soft' Brexit este foarte inselator. Avem nevoie de o iesire buna, curata, care sa minimizeze perturbarile si sa maximizeze oportunitatile', a scris pe Twitter acest oficial britanic . 'Cu alte cuvinte, avem nevoie de cea mai 'usoara' iesire care sa insemne preluarea controlului (national) asupra legislatiei, bugetului, frontierelor si comertului', a explicat el.

Sursa: agerpres.ro