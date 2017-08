Marea Neagra, din ce in ce mai atractiva pentru turistii englezi

Sunny Beach

Un britanic care a lucrat timp de doua veri in statiunea Sunny Beach, din Bulgaria a dezvaluit obiceiurile cu care s-au obisnuit turistii, scrie The Sun. John Magilton, in varsta de 23, a povestit pentru Wales Online care este atmosfera din Sunny Beach si de ce atat de multi britanici prefera sa-si petreaca verile in Bulgaria.

"Am vazut oameni care au adormit in interiorul cluburilor si in locuri ciudate, precum si unii care si-au rupt sau luxat gleznele sau chiar s-au taiat la picioare din cauza faptului ca umblau desculti pe strazile pline de slicle”, a povestit John Magilton.

Anul trecut, 281.000 de britanici au vizitat Bulgaria, multi dintre ei mergand catre statiunile de la Marea Neagra. Aici o jumatate de litru de bere poate fi cumparat pentru mai putin de o lira, iar un cuplu poate lua masa cu o sticla de vin pentru doar 20 de lire sterline. Cu toate acestea, britanicii iubitori de petreceri reusesc, nu de putine ori, sa-i socheze pe bulgari, care se confrunta cu problema bautului excesiv in public.

