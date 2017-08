Marea revelatie a lui Tudorel Toader

Sorin Rosca Stanescu

Ministrul Justitiei Tudorel Toader a scos o pasarica pe gura. Ne-a anuntat ca, prin masurile preconizate, se va restabili echilibrul dintre puterile statului. Cu alte cuvinte, ne-a informat cu subiect si predicat ca acest echilibru nu mai exista. Ca, dimpotriva, Romania functioneaza conform unui dezechilibru intre puterile statului. Ce inseamna asta?

Conform definitiei unanim acceptate a statului de drept, cele trei puteri fundamentale ale statului, legislativa, executiva si judecatoreasca functioneaza independent una de alta, se afla intr-un echilibru permanent si au capcitatea de a se controla reciproc. Daca nu este intrunita una dintre aceste conditii, atunci nu mai exista stat de drept. Iar ditamai Ministrul Justitiei, un experimentat jurist, dacscal de frunte in materie de Drept, cu experienta de judecator la Curtea Constitutionala, ne spulbera orice iluzie. Romania de azi nu functioneaza dupa standardele statului de Drept. Pentru ca nu exista un echilibru al puterilor statului. De abia de acum incolo va exista asa ceva, daca si numai daca propunerile legislative avansate de Ministrul Justitiei vor fi omologate de Parlament si promulgate de care Presedintele Romaniei. Pana atunci, cei trei sute sau cati or fi fost de rezistenti din Piata Victoriei nu au nimic de aparat. Cum sa aperi ceva ce nu exista?

De fapt nu exista, cel putin pentru ochii cetatenilor Romniei, dincolo de declaratiile ministrului Justitiei, absolut nimic palpabil. Faimoasele proiecte de legi pe care nu le-a vazut inca nimeni – astfel incat toti suntem pusi in situatia de a judeca si comenta exclusiv pe marginea unui discurs al lui Tudorel Toader – din cate stim, nu vor cuprinde, cel putin pentru moment, schimbarile promise in materie de justitie. Raspunderea diferita a judecatorilor si procurorilor pentru grave derapaje si incalcari ale drepturilor omului s-a transformat intr-un mare fas, cel putin la nivelul discursului, nefiind in niciun fel garantata, iar modificarile legilor penale in raport cu deciziile Curtii Constitutionale ori sunt amanate sine die, ori nu vor fi operate deloc.

La dezechilibrul intre puterile statului s-a ajuns cat se poate de simplu. Puterea judecatoreasca, care intr-un stat democratic inseamna exclusiv activitatea judecatorilor, a fost altoita dupa o reteta de-a lui Miciurin cu forta procuraturii, adica cu avocatii statului, care sunt de fapt parte a Executivului. Acesta procuratura, scrisa cu K, mutata artificial in barca Justitiei, a slabit si deci a vulnerabilizat puterea executiva si a creat aparenta intaririi puterii judecatoresti. De fapt aceasta putere judecatoreasca a fost vulnerablizata prin introducerea unui corp strain, care a parazitat-o si a deturnat-o de la rosturile ei. In plus, prin blestematele protocoale incheiate, prin binomul si trinomul creat intre un serviciu secret, procurori si judecatori, dezechilibrul produs a devenit si mai accentuat iar Executivul, de altfel si prima putere in stat, care este puterea legisativa, au fost pentru mult timp ingenuncheate.

Fapt este ca, pentru prima data in istoria recenta, un inalt oficial al statului roman, insusi Ministrul Justitie recunoaste o stare de fapt semnalata intens de presa in ultimii 15 ani dar ignorata cu buna stiinta de catre toti factorii responsabili. Recunoasterea unei realitati oribile nu inseamna insa absolut nimic in absenta unor solutii de schimbare si de restaurare dupa mai bine de 70 de ani a institutiilor statului de drept. Se pare insa ca vantul real bate di nou dintr-o directie gresita. Vezi faimoasa declaratie semnata recent de reprezentantii procurorilor, ai CSM si ai Inaltei Curti.

