Marele dusman al lui Vladimir Putin a fost ELIBERAT din inchisoare - FOTO

Vladimir Putin

Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost eliberat luni la capatul a 15 zile de arest, dupa ce a organizat o manifestatie de amploare, la 26 martie, fara sa fi avut autorizatia primariei moscovite, relateaza DPA. Navalnii a fost condamnat la 15 zile de detentie pentru ca a refuzat sa se supuna ordinelor politistilor.

Alte 500 de persoane au fost retinute la manifestatiile impotriva coruptiei, organizate in centrul Moscovei, potrivit datelor oficiale. Sustinatorii lui Navalnii afirma ca numarul celor retinuti este cel putin dublu. Ei au organizat manifestatii in cel putin 100 de orase in toate tara in aceeasi zi pentru a-si exprima sustinerea pentru liderul opozitiei care intentioneaza sa candideze impotriva lui Vladimir Putin la alegerile prezidentiale prevazute pentru inceputul lui 2018, insa candidatura sa risca sa fie obstructionata de o recenta condamnare la cinci ani de inchisoare cu suspendare pentru deturnare de fonduri, conform Agerpres.