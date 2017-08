Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Undin judetul Iasi dovedeste pe zi ce trece ca nu are ce cauta in Parlamentul Romaniei. Liberalul Marius Bodea continua sa atace structurile municipalitatii iesene, dupa ce a pierdut lamentabil alegerile din vara anului trecut. Marius Bodea continua sa atace conducerea municipalitatii iesene pe tot felul de teme, insa modul sau de abordare lasa de dorit, ba chiar a ajuns sa comita tot mai multesi dein comunicatele pe care oamenii de la cabinetul sau parlamentar le scriu cu atata patos.Ultimul comunicat remis presei arata ca Bodea si oamenii lui ar mai trebui sa treaca pe la scoala. Recent,s-a aratat revoltat ca municipalitatea nu a respectat planul de imbunatatire a calitatii aerului din Iasi si ca va intenta proces Primariei. Insa modul sau de abordare ar face pe oricine sa-l ia in ras.Culmea, daca tot Relu Fenechiu, mentorul sau politic, a iesit din puscarie, Marius Bodea ar face bine sa treaca pe la el si sa-i ceara ceva bani de scolarizare. De exemplu, Bodea a vrut sa arate ca poluarea atinge cote alarmante in Iasi si ca Primaria nu ia masuri. Iata si cum s-a exprimat Bodea."În fiecare luna de la începutul anului, la statiile de monitorizare a calitatii aerului din Municipiulau avut loc depasiri a nivelului acceptabil de poluare. Aceste depasiri reprezinta un pericol pentru cetateni", sustine deputatul liberal.Dincolo de faptul ca folosesc, Bodea si oamenii lui fac si dezacorduri. In fiecare luna de la inceputul carui an, domnule Bodea? In plus, corect este "ale nivelului", insa Bodea pare ca nu stie acest lucru.Spre final, in comunicatul sau, Marius Bodea mai sustine si ca va intenta proces municipalitatii. "De aceea, voi intenta proces Primariei pentru ca nu respecta punerea în aplicare a legii calitatii aerului înconjurator (Legea nr.104/15.06.2011) si nu respecta reglementarilor din cadrul Sistemului National de Evaluare si Gestionare Integrata a Calitatii Aerului" pe langa faptul ca nu prea gaseste loc la virgule, iar pune acorduri gresite.In mod normal, Bodea are o echipa in spate care redacteaza acestesi pe care el le citeste inainte sa le avizeze. Aparent, parlamentarul se poate lua de o mana cu prietenul sau din Consiliul Local, Razvan Timofciuc, cel mai agramat ales pe care l-au votat vreodata iesenii.Pentru a-i bate obrazul, sefii Primariei au sustinut ca in prezent nu exista declansata nicio procedura de infringement pentru România din cauza poluarii."Obiceiul domnului parlamentar PNL-ist de a copia ca la scoala si a-si asuma ideile si proiectele altora, în special ale mele, nu înceteaza sa ma surprinda. De fiecare data când eu, alaturi de colegii mei din Primaria municipiului Iasi, prezentam vreo idee sau vreun proiect serios si concret, domnul politician si le asuma, într-o încercare permanenta de a descoperi apa calda. Noi facem lucruri concrete pentru reducerea poluarii, modernizam transportul public, plantam copaci, investim în termoficarea centralizata nepoluanta, facem ordine în activitatea de constructii si facem în permanenta demersuri pentru construirea soselei de centura a Iasului. În loc sa ne dea idei pe care noi deja le-am aplicat, domnul PNL-ist ar trebui sa îsi canalizeze eforturile în zona sa de atributii, cea parlamentara, si sa lupte, de pilda, pentru o lege prin care transportul greu sa fie redus, daca nu eliminat din orasele României", a spus primarul Mihai Chirica.