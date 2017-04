maria constantin

Maria Constantin a avut o viata grea alaturi de fostul ei sot, Ciprian Tapota Lataretu. Artista a indurat, pe langa certuri si reprosuri, batai crunte pe care le va tine minte toata viata, chiar si de fata cu baietelul pe care il au impreuna.

"Fostul meu sot m-a batut. Si s-a intamplat de doua ori. Aceste lucruri sunt putine pe langa cele care s-au intamplat in timpul casniciei si dupa casnicia noastra", a declarat Maria.

Sotia lui Marcel Toader sustine ca a fost batuta prima data cand fiul lor avea doar un an si cateva luni.

"Eram acasa, inainte sa plecam la o petrecere. Fiul meu s-a pus pe plans si zicea ca nu vrea sa mearga cu noi, ca vrea sa ramana acasa. Fostul meu sot s-a enervat foarte tare si i-a tras o palma. Dar o palma foarte tare. Am ridicat tonul si i-am spus: 'Daca o singura data mai faci asta, nu o sa ma mai vezi'. El s-a enervat foarte tare si mi-a dat un pumn in picior, in conditiile in care aveam copilul in brate", povesteste Mirela Constantin.

Potrivit spuselor cantaretei de muzica populara, bataile nu s-au oprit, continuand cu un nou episod ce a avut loc, de aceasta data, in public.

"A doua oara, Codrut era mai mare. S-a intamplat in parcarea unui parc. Pentru simplul fapt ca am luat copilul ca sa ma joc cu el, m-a dat cu capul de masina", a mai tinut sa precizeze Mirela, contrata de fostul ei socru, Constantin Lataretu: "Ei stiu mai bine ce a fost intre ei, dar eu nu stiu sa o fi batut!", mai povestea cantareata.

Artista si-a gasit fericirea in bratele lui Marcel Toader, alaturi de care se declara foarte fericita.