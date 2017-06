Maricel Popa face apel la echilibru politic: "Cine face treaba rezista, cine nu, lasa locul altcuiva!"

Maricel Popa, presedintele Organizatiei Judetene a PSD Iasi, a declarat ca sustine programul de guvernare si indeamna la echilibru politic.

"Sustinem in continuare programul de guvernare si considera ca proiectele propuse romanilor in campania de anul trecut trebuie sa fie implementate in cei 4 ani de guvernare. De asemenea, ne aratam sustinerea pentru proiectele judetului Iasi si pentru iesenii propusi in cadrul ministerelor in functiile de Secretar de stat. Romania nu are nevoie acum de blocaj politic si administrativ. Niciunul dintre noi nu are dreptul sa se cramponeze de o anumita functie sau de o anumita postura pentru a crea dezechilibru politic si admnistrativ. In actualul context sustinem conducerea PSD.

Facem un apel la echilibru si responsabilitate! Momentul economic favorabil generat de Guvernarea PSD trebuie sa continue. Acest program a fost propus romanilor inca de anul trecut, tara noastra inregistrand astfel cel mai semnficativ progres dintre toate statele Uniunii Europene. Romanii au dreptul sa o duca bine si nu doar binisor. Programul de guvernare este un proiect amplu, indraznet menit sa aduca bunastare si siguranta. Intarzierile inregistrate in ultimul timp pun in pericol aplicarea unor masuri care sa permita in continuare sustinerea acestui trend pozitiv pentru economia romaneasca. Nimeni nu trebuie sa se abata de la calendarul stabilit. Vorbim despre un proiect de tara care trebuie dus pana la capat.

Fiecare dintre membrii viitorului guvern trebuie sa constientizeze programul de guvernare ca pe o foaie de parcurs, cu termene clare. Nu este timp de pierdut. PSD si-a asumat in fata romanilor anul trecut intreaga raspundere pentru realizarea programului. Nu trebuie sa ii fie frica nimanui de evaluarile partidului care i-a numit in functie. Cine face treaba rezista, cine nu, lasa locul altcuiva!", a aratat Maricel Popa.