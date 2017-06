Marius Sumudica a dat peste un rai financiar la turci! Primul super-transfer, de la Bayern Munchen

Marius Sumudica

Mijlocasul echipei, Erdal Ozturk, este prmulrealizat de formatiadupa aducerea antrenorului, a anuntat, miercuri seara, site-ul oficial al clubului turc. Astfel, bugetul urias pe care turcii i l-au propus lui sumi nu a fost o gluma, dovada fiind aducerea unui mijlocas ofensiv din curtea bavarezilor. Erdal Ozturk, în vârsta de 21 de ani, a semnat un contract pe trei sezoane cu Kayserispor.Jucatorul cu dubla cetatenie, germana si turca, si care se afla pe lista de achizitii a mai multor cluburi din Europa, a jucat la formatiile de juniori ale cluburilor Hertha Berlin, TSG Hoffenheim si Bayern Munchen. Erdal Ozturk, care nu a jucat niciun meci pentru echipa de seniori a lui Bayern Munchen, a evoluat în nationalele Under-19 si Under-20 ale Germaniei."Nu vreauromâni. L-am propus pede la CFR Cluj, dar mi-au spus ca e scump, ca ei au buget de 600.000 de euro pentru postul de fundas dreapta. Pentru atacant, nu mai putin de doua milioane de euro. E ceva la care nu ma asteptam. La Kayseri chiar m-a sunat baskanul de dimineata si m-a întrebat ce parere am despre Palic. Un impresar l-a propus acolo. Am spus ca este un jucator bun, interesant", a declarat Marius Sumudica, în cadrul emisiunii "Fotbal Club".Întrebat daca îl vrea pe Palic în echipa lui, noul tehnician de la Kayserispor a raspuns: "La ce lista am primit si la ceea ce am vazut... Când îsi permit sa dea peste un milion salariu, îti dai seama ca nivelul este altul, pot sa aduca jucatori de valoare".Turcii lui Sumudica se vor reuni pe 28 iunie, iar pâna pe 6 iulie echipa se va pregati la baza proprie. Apoi, între 7 si 15 iulie se va merge într-o zona montana din, la Erzurum. Cel de-al doileade pregatire se va desfasura în Austria, între 18 si 31 iulie, când se vor disputa si patru partide de pregatire. Campionatul Turciei este programat sa înceapa pe 11 iulie.Marius Sumudica, 46 de ani, se afla la prima experienta în Turcia. În tara, a mai pregatit Astra, cu care a obtinut cele mai bune performante, un campionat, o supercupa, o finala de cupa si calificarea echipei în "saisprezecimile" Europa League, dar si pe Gloria Bistrita, Rapid, Brasov, Vaslui, Al Shaab si Concordia Chiajna.