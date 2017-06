Marius Sumudica a plecat pe un salariu urias la turci. Nu se teme de situatia politica

Marius Sumudica

a fost extrem de dorit la. Atât de mult l-au vrut turcii, încât totul s-a finalizat pe repede înainte. Antrenorul a plecat vineri dimineata în, iar la mai putin de 24 de ore de la aterizarea în Istanbul oficialii îl prezentau pe român ca "principal" al echipei pentru urmatoarele doua sezoane. Va primi 400.000 de euro pe an fara bonusuri, dupa ce în iarna Gaziantep îi dadea 40.000 de euro pe luna.Totusi, în iarna, Sumudica s-a folosit de atentatele produse lânga stadionul Besiktas pentru a nu pleca de la Astra. A tras cu dintii sa lucreze cu Budescu, Teixeira, Geraldo si ceilalti. Acum, la Giurgiu n-a mai ramas niciunul dintre cei amintiti si de-acum nu mai e nici Sumudica.Daca acum sase luni declara ca "puteti sa îmi oferiti si un milion de euro pe luna, eu nu mai vin la", acum sumi este extrem de multumit de ce a gasit la Kayseri: "Conditiile de acolo cred ca nu le are nimeni în România. Un stadion extraordinar, iar infrastructura pentru echipa este extraordinara. Cu hotel, restaurant, cafenele, terase, în incinta clubului vorbesc. Cu trei terenuri de antrenament, biliard, teren sintetic, sala de forta, de recuperare. Tot ce trebuie!", a afirmat Sumudica sâmbata noapte, la revenirea în Bucuresti.Obiectivul lui Sumudica este ca echipa sa joace mai frumos decât sezonul trecut, ceea ce n-ar fi greu cel putin la prima vedere daca tinem cont ca s-a salvat pe final de la retrogradare. "Va spuneam de stadion ca este o bijuterie si am înteles ca media obisnuita este de 20.000 de suporteri, iar la partidele importante se umple, aproape 40.000", a mai spus antrenorul de 46 de ani, care cu Astra a luat titlul si Supercupa României.