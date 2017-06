Cristian Adomnitei

Ieri a avut loc un nou termen de judecata in dosarul in careeste acuzat de comiterea infractiunii desi. A fost audiat un singur martor, un angajat din cadrul Consiliului Judetean Iasi, care nu stia prea multe lucruri despre faptele comise in acest dosar.Pentru termenul urmator au fost citati ca martori inculpatii din dosarul in care cap de lista este Victor Chirila, actualul vicepresedinte al Consiliului Judetean Iasi. Acesta din urma a fost trimis inintr-un dosar separat, care vizeaza fapte similare, comise tot cu ocazia contractului derulat intre Consiliul Judetean Iasi si firma Laser Co. Dosarul lui Victor Chirila are termen de judecata pe data de 21 iunie 2017.Chiar daca faptele sunt similare si au legatura intre ele, judecatorii au preferat sa mearga pe douaseparate. Astfel, s-a ajuns in situatia ca inculpatii dintr-un dosar sa fie audiati ca martori in dosarul in care cap de lista este Cristian Adomnitei. S-ar putea ajunge si in situatie inversa, ca acuzatii din dosarul lui Adomnitei sa fie audiati cain dosarul lui Victor Chirila.Atunci cand s-a derulat acel, Adomnitei era presedinte al, iar Chirila era vicepresedinte. Tot scandalul de la Consiliul Judetean Iasi a pornit de la un contract incheiat pe data de 27 septembrie 2013, cu firma, ce prevedea ca, pentru suma de 340.000 lei, prestatorul se obliga sa promoveze imaginea judetului Iasi. Este vorba, in principal, de promovarea imaginii Iasului prin intermediul unor materiale tiparite.In urma unui audit intern, inceput in luna februarie 2015, functionarii din cadrul Serviciului de Audit Intern au descoperit ca nu au fost predate materiale in valoare de 277.000 lei, iar Adomnitei a incercat sa-i acopere pe cei care au furat banii. Pentru seful suspendat al CJ situatia este mult mai grava, pentru ca plenul institutiei s-a constituit parte in dosar, cu scopul de recuperare a prejudiciului, iar acesta a ajuns aproape la 400.000 lei cu tot cu penalitati.Alaturi de el, a mai fost trimisa in judecata si, directorul executiv al Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabila din cadrul Consiliului Judetean Iasi.Aceasta este acuzata de abuz in serviciu, fals intelectual si instigare la fals intelectual. Pentru infractiuni similare a fost trimisa in judecata si Ingrid Carmen Irimescu, sef al Serviciului Proiecte si Parteneriate din Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila din cadrul Consiliului Judetean Iasi."Pentru ca acest contract sa fie atribuit SC Laser Co SRL, inculpata Popa Letitia Elena a întocmit si utilizat documente false (CV-urile unor angajati), pentru a crea aparenta îndeplinirii criteriilor de admisibilitate si conformitate a ofertei, depunând apoi toate aceste înscrisuri la autoritatea contractanta, Consiliul Judetean Iasi", au explicat procurorii unul dintre aspectele retinute in dosar.