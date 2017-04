Marturia lui Gheorghe Nichita. Aceasta este decizia pe care a luat-o inainte de a da ochii cu angajatii din CJ

Gheorghe Nichita

• Fostul sef din Primaria Iasi a inceput serviciul pe un post de consilier in administratia judeteana • Gheorghe Nichita a revenit in administratie dupa aproape doi ani de zile • Au aparut deja si primele reactii dupa ce Nichita si-a preluat atributiile •



Fostul primar al municipiului Iasi, Gheorghe Nichita, a inceput de ieri serviciul la Consiliul Judetean Iasi. Nichita s-a angajat pe un post de consilier personal al presedintelui Maricel Popa, urmand a se ocupa de gestionarea, in principal, a proiectului sistemului integrat al deseurilor din judet. Chiar si in aceste conditii, Nichita nu va avea drept de semnatura, ci doar va monitoriza implementarea proiectului. Gheorghe Nichita a ajuns la CJ inca de la prima ora a diminetii pentru a se instala in noul sau birou. Chiar de cum a ajuns in sediu, Nichita si Maricel Popa au purtat o discutie cu usile inchise vreme de cateva zeci de minute, dupa care fostul primar i-a bagat in sedinta pe functionari pentru a face cunostinta cu cei cu care va colabora.



"Incepand de astazi (ieri-n.r.) avem un nou angajat la Consiliul Judetean Iasi. Domnul Gheorghe Nichita este consilier la cabinetul propriu al presedintelui, unde se poate ajunge fara concurs si doar cu depunere de CV-uri. Am considerat ca experienta domnului Nichita va fi benefica pentru proiectele pe care le vom desfasura in cadrul Consiliului Judetean", a mentionat Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi.



Gheorghe Nichita va avea un birou separat fata de ceilalti membri ai cabinetului presedintelui CJ Iasi. Acesta a aratat si de ce a ales sa revina in administratia publica. "Mi-am pus la dispozitia Consiliului Judetean toata experienta pe care o am in administratie. Lucrez din '79 in administratia publica. Stiu fiecare serviciu de gospodarire comunala din acest judet si din acest oras si cred ca pot fi util in continuare cu aceasta exprienta. Am definit clar impreuna cu domnul presedinte Maricel Popa ca nu voi inceca niciodata sa semnez documente contabile, documente economice sau proiecte, ci sa aduc doar o consiliere", a aratat Gheorghe Nichita.



Mai mult, Gheorghe Nichita a precizat si ca se impune ca seful unei institutii sa aiba parte de consilieri personali. "Am avut si eu consilieri la Primaria Iasi si stiu ce inseamna acest lucru. Daca presedintele are o problema, vine la consilier, discuti cu ceilalti. Atunci cand legiuitorul a facut aceste posturi de consilieri pentru demnitarii publici, le-a facut in mod special pentru a beneficia de experienta unor oameni care stiu sa discute despre aceste probleme sociale si administrative.



Atac de opozitia din Consiliul Judetean