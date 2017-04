Marturia SOCANTA a unei romance, CAPTIVA in iadul terorist din Siria: "Mi-a venit sa mor, nu stiam ce sa fac"

Situatia este dramatica in Siria dupa ce o batalie cumplita a inceput intre fortele guvernamentale si cele ale rebelilor. Acum cateva zile, un atac chimic a fost lansat asupra unui oras sirian, apoi SUA a contraatacat.

In Siria traiesc multe romance, care au devenit captive in acest razboi. Ele au ajuns aici dupa ce si-au intemeiat familii cu sirieni. Este si cazul Iulianei Lorincz, care a dezvaluit drama prin care trece.

"Cei din ISIS ucid cu o placere… foloseau si cutite cu lama neascutita pentru a chinui si mai tare. Puteau ucide pe oricine din orice motiv. In centrul orasului Rakka, foarte aproape de unde locuiam, se puneau de jur imprejurul unei piete tepuse. Zile intregi in tepuse erau asezate capete de oameni. Si le lasau acolo. Trupurile erau puse gramada peste gramada in trezine, masinile alea cu trei roti si erau carate de colo-colo ca sa vada toata lumea. Nu-mi lasam deloc copiii sa iasa afara. Baiatul cel mic a lesinat de frica intr-un moment. Mi-a venit sa mor, nu stiam ce sa fac", a spus ea pentru pentru actualdecluj.ro.