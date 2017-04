Marturie SOCANTA facuta de Carmen Harra! De ce doarme cu pistolul sub perna

Carmen Harra are o colectie impresionanta de rochii si de bijuterii pe care le-a aratat de curand lumii intregi la TV. Pe langa acestea,vedeta a investit si bani seriosi intr-un pistol. A declarat ca la nevoie il va folosi pentru legitima aparare.

Clarvazatoarea Carmen Harra este o femeie careia ii place sa aiba de toate in casa sa din America. Nu s-a ferit sa spuna ca are lucruri in valoare de zeci de mii de euro, la fel si bijuterii. Mai nou, si-a luat si un pistol. In SUA poate fi folosit pentru aparare. A dezvaluit si ca stie sa traga cu el deoarece a fost la un poligon pentru a exersa.

“Da, am si un pistol aici. Nu se stie niciodata...am fost si sa il incerc. Tocmai in America sa nu fie locuri unde pot invata.“ a declarat Carmen Harra, potrivit SpyNews.