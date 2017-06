Mascatii au intrat peste ei! Mai multi indivizi au cauzat un PREJUDICIU URIAS bugetului Romaniei

Au fost perchezitii de amploare in aceasta dimineata in mai multe judete din tara. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, politistii din Olt au efectuat 9 perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Olt, Arges si Valcea, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 2.400.000 de lei, prin evaziune fiscala, in domeniul constructiilor.

In urma perchezitiilor, vor fi ridicate documente de evidenta contabila, in vederea probarii activitatii infractionale. De asemenea, 5 persoane vor fi conduse la sediul politiei, pentru audieri si dispunerea masurilor legale.

"Cei cinci sunt banuiti ca in perioada 2011 – 2016, in calitate de administratori a doua societati comerciale din domeniul constructiilor, cu sediul in municipiul Slatina si in orasul Scornicesti, ar fi inregistrat in evidenta contabila cheltuieli care au la baza operatiuni fictive. Ei s-ar fi folosit de 20 de firme de tip fantoma, creand un circuit tip suveica, si nu ar fi evidentiat in documentele legale ale societatii, in intregime, veniturile obtinute, in scopul diminuarii obligatiilor fiscale si sustragerii de la plata bugetului de stat a T.V.A. si a impozitului pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infractionala este de aproximativ 2.400.000 de lei, reprezentand T.V.A. si impozit pe profit", se arata in comunicat.

De cealalta parte, politistii din Calarasi si cei de la Directia Operatiuni Speciale au facut ieri 43 de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala, rambursari ilegale de T.V.A. si spalare de bani.

Ofiterii au ridicat aproximativ 15.000 de euro si au instituit masuri asiguratorii de aproximativ 14.000.000 de lei.

"Politistii au retinut 12 persoane banuite in cauza, pe care le-au introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Calarasi, urmand a fi prezentate Tribunalului Calarasi, in cursul zilei de astazi, cu propunere de arestare preventiva.Totodata, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Calarasi au dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile fata de 4 persoane cercetate in acelasi dosar.", se arata in comunicatul Politiei Romane.

"Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2010 – 2015, reprezentantii unor societati comerciale cu sedii in judetul Calarasi si in Bucuresti, ar fi conceput si implementat un mecanism de sustragere de la indeplinirea obligatiilor fiscale, prin efectuarea de livrari intracomunitare fictive de marfuri.Cei in cauza sunt banuiti ca ar fi folosit documentatie falsa (facturi fiscale, documente de transport), utilizand societati comerciale de tip „fantoma” din afara statului roman (Bulgaria si Cipru). Astfel, acestia ar fi livrat fictiv produse alimentare catre aceste firme fantoma, insa in realitate le-ar fi vandut prin intermediari, cu documente fictive sau „la negru” pe teritoriul Romaniei, eludandu-se in acest fel T.V.A. datorata bugetului de stat.", se mai arata in comunicat.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este in valoare de aproximativ 14.500.000 de lei, iar suma rezultata din circuitul de spalare a banilor este de 65.000.000 de lei.