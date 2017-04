Masini de sute de mii de euro se transforma in epave, in Parcul ANAF. Dupa ce sunt confiscate in urma proceselor, autoturismele stau si ani de zile in posesia Fiscului nereusind sa fie valorificate. Mai mult, unii proprietari chiar isi distrug masinile inainte sa le fie pus sechestru, informeaza Romania TV. Masinile se transforma in epave in Parcul ANAF, deoarece stau acolo de mai bine de un an. Mai mult, un traficant de droguri care detinea un Jaguar a decis sa isi distruga singur masina dupa ce i s-a pus sechestru pe ea.