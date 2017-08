Masuri DRASTICE pentru MOTOCICLISTI! Ar putea ramane FARA PERMIS

Motociclistii ar putea ramane fara permis, din cauza zgomotului pe care il fac motoarele lor. Aceasta este propunerea unui deputat care s-a saturat sa mai auda prin oras motociclete turate la maxim, potrivit Romania TV.

Specialistii atrag atentia ca zgomotul produs de o motocicleta turata la maximum se apropie uneori de zgomotul pe care il produce un avion in momentul in care decoleaza. Aparatul pe care il vedeti in acest moment trecand pe deasupra noastra, produce, motoarele lui produc un zgomot de nu mai putin de 120 de decibeli.

Vitezomanii sunt protejati insa si de un vid legislativ. Legea din Romania nu prevede o limita maxima de zgomot pe care il poate produce o motocicleta. Cum iese din fabrica, asa o omologheaza si Registrul Auto Roman. In plus, cei de la RAR spun ca nu au cum si cu ce sa verifice in trafic motocicletele modificate pentru fi si mai zgomotoase.

Deranjat de zgomot, un deputat vrea ca motociclistilor care polueaza fonic sa le fie suspendat permisul pentru 30 de zile.

"Luati un pic si urmariti bulevardele mari dupa ora 21:00, perioada in care oamenii se retrag, au nevoie de odihna si de liniste, si veti vedea ca Bucurestiul a devenit o intreaga pista de alergare a motocicletelor", spune Valeriu Steriu, presedinte executiv PMP.

Legea urmeaza sa intre in dezbaterea Parlamentului in acesta toamna.

