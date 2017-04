Masuri FARA PRECEDENT pe aeroporturile vecine cu Suedia! Controale STRICTE dupa atacul din Stockholm

Politia din principalele orase din Norvegia si de pe aeroportul din Oslo va purta arme pana la noi ordine in urma atacului de vineri de la Stockholm, a anuntat politia pe Twitter, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Politistii din Norvegia, tara vecina cu Suedia, nu poarta in mod obisnuit arme in timpul serviciului.

Tot in urma atacului de la Stockholm, politia finlandeza a marit numarul patrulelor in capitala Helsinki.

Cel putin trei persoane au murit si alte cateva au fost ranite vineri dupa ce un camion a intrat in multimea de pe o artera comerciala si apoi s-a izbit in vitrina unui magazin in centrul capitalei Suediei, Stockholm, a anuntat politia.

Premierul suedez Stefan Löfven a declarat ca tara sa 'a fost atacata' si ca totul indica spre un 'act de terorism'.