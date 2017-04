Masuri RADICALE luate de Franta, dupa artacul de la Sankt-Petersburg

Prefectul politiei din Paris, Michel Cadot, a autorizat miercuri verificarea bagajelor calatorilor cu metroul, in intervalul orar 7-22, ca masura de consolidare a masurilor de securitate in transportul public, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro, scrie Mediafax. Potrivit Codului de Procedura Penala din Franta, masura nu poate fi permanenta si nu poate depasi 24 de ore. Prin urmare, acest decret trebuie reinnoit in fiecare zi.