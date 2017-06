Masuri soc pentru locuitorii din Aleea Sadoveanu. Ce a decis primaria in privinta acestora - FOTO

Autoritatile locale au convocat ieripentru a analiza a recenteledin zona Aleii- Fundac Ursulea, zona Copou - Breazu.Laau mai participat directori si alti responsabili din cadrul municipalitatii si ai societatilor comerciale subordonate, reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatiii de Urgenta al judetului Iasi, Inspectoratului de Politie Judetean Iasi si Inspectoratului de Jandarmi Judetean Iasi, responsabili ai furnizorilor de utilitati E.ON - Delgaz Grid SA si ApaVital SA, precum si specialisti de la Facultatea de Constructii a Universitatii Tehnice "Gh. Asachi".Dupa ce situatia zonei Sadoveanu a devenit critica, autoritatea locala a dispus efectuarea unei expertize in care sa se includa identificarea solutiilor tehnice pentru stabilizarea versantului, iar în paralel sa fie lansata procedura de achizitie a lucrarilor respective."Dupa o prezentare a evolutiei situatiei terenului, care a fost discutata în ultimele saptamâni si în cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, am dispus realizarea uneitehnice a zonei Aleii Mihail Sadoveanu - Fundac Ursulea care sa fie realizata in regim de urgenta, în saptamâna 19 - 26 iunie, de catre reprezentanti ai Biroului Versanti si Monumente al Primariei, în colaborare cu specialisti ai Inspectoratului de Stat în Constructii si ai Universitatii Tehnice", a mentionat primarul Mihai Chirica.In plus, edilul Iasului a cerut luarea unorde sprijinire a familiilor afectate, care sa fie evacuate din zona desi carora sa le fie puse la dispozitie locuintele temporare de necesitate (modulele familiale) din dotarea municipalitatii.În baza anchetelor sociale, Directia de Asistenta Comunitara va acorda de urgenta ajutoarele necesare, inclusiv eventualepentru plata închirierii unor alte imobile pentru familiile afectate. Primarul a cerut reprezentantilor E.ON - Delgaz Grid SA siSA sa securizeze de urgenta retelele de utilitati din zona, cea mai expusa riscului fiind- Delgaz Grid SA, care detine în acel amplasament o statie de transformare si stâlpi de înalta tensiune."Cum o eventuala defectiune a statiei de transformare ar putea afecta întreaga zona a Copoului, pâna în Fundatie, am cerut ca unitatile medicale sa fie notificate sa îsi puna la punct propriile sisteme alternative de alimentare cu. În privinta masurilor pe termen mediu, am cerut Directiei de Urbanism si Biroului Versanti si Monumente un raport complet privind starea versantilor din întreg municipiul, raport care sa includa si istoricul si conditiile legale ale dezvoltarii imobiliare a zonelor respective. Nu mai trebuie sa fie eliberate Planuri Urbanistice Zonale si autorizatii de construire pentru zonele cu risc, în general actele de urbanism urmând sa fie eliberate numai dupa stabilizarea terenurilor si securizarea retelelor de utilitati, cu prioritate în cazul imobilelor de utilitate publica si al cladirilor de locuit", a mai spus primarul Mihai Chirica.