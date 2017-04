MECIUL ZILEI: Sofer vs. limitator de inaltime. Si marele castigator este... - FOTO

Sunt momente cand crezi ca le-ai vazut pe toate, dar cu siguranta nu stiai de intamplarea pe care o vom prezenta in urmatoarele randuri.

Soferul acestei autoutilitare a devenit vedeta pe o retea de socializare dupa ce a incercat sa se confrunte cu un limitator de inaltime amplasat in zona Canta. Nu stim cum a reusit o asemenea performanta, dar in mod cert un astfel de sofer nu are ce cauta pe strazile Iasului.

Internautii s-au amuzat copios pe seama lui, prin remarci taioase la adresa acestui Dorel:

"A crescut autoutilitara de la ploaie!", a scris un internaut.

"Bine bo$$!!! Credeai ca a intrat masina la apa ca sa incapi", a replicat o alta persoana.



Sursa foto: Andries Liviu Laurentiu