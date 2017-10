Medicii italieni au publicat in revista Canadian Medical Association Journal (CMAJ) straniul caz al unei paciente, in varsta de 21 de ani, care transpira cu sange prin porii fetei si ai mainilor, relateaza EFE. Medicii Roberto Maglie si Marzia Caproni au descris intr-un articol al revistei canadiene cazul acestei tinere care de trei ani transpira cu sange prin aceste parti ale corpului fara sa sufere vreo leziune. Potrivit lor, este vorba de hemoragii care se produc fara niciun fel de motiv si care intervin cand pacienta doarme, sau in timpul practicarii de exercitii fizice.

Episoadele de transpiratie cu picaturi de sange au facut ca tanara sa se "izoleze social" si sa dezvolte simptome "depresive si de panica". Desi au fost tratate aceste probleme de anxietate cu medicamente, hemoragiile au continuat. Medicii au diagnosticat-o pe tanara cu o boala rara denumita hematohidroza, ce consta in "eliminarea spontana de transpiratie sanguina prin pielea intacta". Totusi, expertii nu cunosc cauzele acestei hematohidroze, desi ar putea avea la baza boli sistemice, sau tulburari psihomatice. Potrivit istoriei medicale, o posibila explicatie a transpiratiei cu sange este afectarea retelei de vase foarte mici (capilare) aflate imprejurul glandelor sudoripare. Atunci cand acestea se dilata din cauza anxietatii, ele se pot rupe, iar sangele poate ajunge in glandele sudoripare. Tinerei i-a fost administrat propanolol, un medicamente folosit in tratarea hipertensiunii, care a redus, dar nu a eliminat, hemoragiile prin porii pielii.

