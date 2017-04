Cadrele medicale din Romania pot accesa gratuit publicatiile internationale de renume din domeniul medical prin portalul peaceMED.

Sustinator de peste 14 ani de zile al comunitatii de cercetare din Romania, Enformation a initiat proiectul-pionier peaceMED prin care se permite accesul gratuit la literatura stiintifica de profil in peste 80 de spitale din Romania. Portalul Electronic de Acces la Cercetare si Educatie MEDicala vizeaza imbunatatirea deciziilor medicale, reducerea erorilor de diagnostic si procedura, dar si scaderea numarului de teste inutile. In acest scop, am grupat pe acest portal unic de acces peste 86.103 carti si 8.037 reviste de specialitate, 992.300 trial-uri clinice si 14.000 titluri despre diagnostic si tratament, dar si numeroase clipuri video, proceduri de consult, materiale de e-Learning si pentru educatia pacientilor.

Edituri si dezvoltatori precum Ovid, BMJ, UpToDate, Cochrane, SpringerNature, Thieme, McGraw-Hill, ProQuest Taylor&Francis, Cabi, Alexander Street, s-au alaturat demersului peaceMED apreciind, in urma a numeroase studii efectuate, importanta documentarii pentru eficientizarea alocarii timpului in randul medicilor pe durata unui consult, cresterea numarului de materiale care sa contribuie la educarea pacientului si la adoptarea ghidurilor medicale internationale.

Proiectul peaceMED este un nod care sustine dezvoltarea rapida, dar si armonioasa a resursei umane din sistemul nostru de sanatate. PeaceMED sprijina cadrele medicale din Romania sa tina pasul cu noile tehnologii, sa se adapteze cu usurinta si sa poata identifica solutii care sa salveze vieti si sa imbunatateasca relatia cu pacientii.