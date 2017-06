Medicii si asistentii vor avea reducere la transportul public din Iasi

Sindicatula facut o solicitare prin care se doreste acordarea de facilitati, in mijloacele deale Companiei de Transport Public Iasi, pentru cadrele care deservesc cabinetele medicale si stomatologice din unitatile de învatamânt din oras.Drept urmare, a fost initiat un proiect de Hotarâre de Consiliu Local în sprijinul medicilor si asistentilor, pentru acordarea unei reduceri de 50 la suta la bilete si abonamente pentru transportul operat deConform reprezentantilor Primariei Iasi, in momentul de fata, la Iasi sunt peste 250 decare nu se regasesc nici la Ministerul Sanatatii, nici la Ministerul Educatiei si care figureaza la Directia de Asistenta Comunitara. Este vorba despre personalul medical care face parte din colegiile profesionale din domeniu."Noi am scris o propunere de, pe care am trimis-o la Ministerul Sanatatii si prin care am solicitat ca aceste cadre medicale sa fie arondate pe lânga un spital. Fara modificarea Legii Sanatatii nu se poate face acest lucru. Ca o masura partial reparatorie, am decis sa le acordam acestede transport, pentru ca acele cadre medicale deservesc un numar sporit de scoli. Nu au loc de munca fix, transporta medicamente, au legaturi între depozitul farmaceutic si fiecare scoala, se deplaseaza de la o scoala la alta", au declarat reprezentantii municipalitatii iesene.