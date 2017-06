METEO: Cand scapam de ploi

In zilele urmatoare, vremea va fi in general instabila si racoroasa. Spre sfarsitul saptamanii, aceasta temperaturile vor creste, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.





PROGNOZA METEO PENTRU TARA DUMINICA. Vremea va fi in general instabilã, iar pentru aceastã datã din an si rãcoroasã in cea mai mare parte a tãrii. Vor fi innorãri temporar accentuate si se vor semnala averse, descãrcãri electrice si intensficãri de scurtã duratã ale vantului, in Muntenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania, in zonele de deal si de munte si local in celelalte regiuni. Cantitãtile de apã vor depãsi 15...20 l/mp si pe arii restranse, in special in zona montanã si in sud-estul teritoriului 35...40 l/mp. Temperaturile maxime se vor incadra intre 15 grade in depresiuni si 24 de grade in nord-vest





PROGNOZA METEO PENTRU TARA LUNI.

Vremea se va incalzi semnificativ fata de ziua precedenta. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in jumatatea de sud-est a tarii si la munte, unde, mai ales ziua, pe arii restranse vor fi averse si descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in zona montana inalta, in estul si in sud-estul teritoriului si cu totul izolat in celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 22 grade in estul Transilvaniei si 30 de grade in vestul Olteniei, iar cele minime se vor incadra, in general, intre 8 si 18 grade.





PROGNOZA METEO PENTRU TARA MARTI.

Vremea va fi deveni calduroasa in vestul, sudul tarii, dar local si in celelalte regiuni. Cerul va fi variabil cu innorari temporare dupa-amiaza si seara in zonele montane precum si in jumatatea de est a tarii, unde pe arii restranse vor fi averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Izolat vor fi conditii de grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 25 grade in estul Transilvaniei si 33 de grade in vestul, sud-vestul Olteniei, iar cele minime, in general, intre 9 si 19 grade.





PROGNOZA METEO PENTRU TARA MIERCURI.

Vremea va deveni treptat instabila, dar in regiunile sud-vestice si sudice se va mentine calduroasa. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate mai ales dupa-amiaza si la inceputul noptii. Vor fi averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului in jumatatea de nord a tarii, la munte si pe arii restranse in celelate regiuni. Izolat va cadea grindina si se vor inregistra cantitati mai importante de apa. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 24 si 34 de grade, cu cele mai ridicate valori in Muntenia si Oltenia, iar cele minime, in general, intre 10 si 20 de grade.

PROGNOZA METEO JOI - SAMBATA.

In prima zi vremea se va racori fata de zilele anterioare, apoi treptat valorile termice vor creste de la o zi la alta situandu-se cu mult peste cele climatologic specifice perioadei in special in sud si sud-vest. Probabilitatea de aparitie a ploilor de scurta durata va fi mai ridicata spre sfarsitul intervalului in special in nordul tarii si la munte.