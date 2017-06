METEO: Canicula si furtuni violente in aproape toata tara

Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime si minime, mediate pentru fiecare regiune a tarii si adaptate local cu modele statistice si sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicata de aparitie a precipitatiilor.





MUNTENIA

Pana pe 21 iunie, vremea se va incalzi, iar media valorilor maxime va ajunge in jur de 32 de grade. In 22 iunie se va produce o usoara racorire, aceasta medie urmand a fi de 28…29 de grade. In perioada 23 – 29 iunie vremea va deveni calduroasa, chiar caniculara in zonele de campie, cu o medie regionala a valorilor maxime de temperatura de 33…34 de grade. Spre sfarsitul intervalului de prognoza, temperatura va marca o usoara scadere, pana spre medii ale temperaturilor maxime in jur de 30 de grade. Media temperaturilor minime va fi in crestere, astfel incat in intervalul 24…30 iunie se vor atinge valori de 17…18 grade, dar ulterior si acestea vor scadea usor spre 15 grade. In intervalele 22 – 23 iunie si 28 iunie - 2 iulie va fi mai ridicata probabilitatea pentru averse, descarcari electrice si local cantitati de apa mai insemnate.

MOLDOVA

Vremea va intra intr-un proces de incalzire, astfel incat pe 20 si 21 iunie media regionala a maximelor se va situa in jurul valorii de 29 de grade. In 22 iunie se va produce o usoara racorire, insa, in week-end, vremea va deveni calduroasa, cu medii ale temperaturilor maxime de 30…32 de grade. In prima parte a celei de-a doua saptamani nu se vor inregistra variatii semnificative ale regimului termic diurn, iar ulterior media maximelor va cobori spre 26…27 de grade. Pe parcursul celor doua saptamani, media temperaturilor minime va fi de 13…15 grade, chiar mai ridicata in intervalul 24-28 iunie, spre 16…17 grade. In intervalele 21 – 22 iunie si 28 iunie - 2 iulie va fi mai ridicata probabilitatea pentru averse, descarcari electrice si local cantitati de apa mai insemnate.

TRANSILVANIA

Vremea va intra intr-un proces de incalzire, astfel incat pe 21 iunie media regionala a maximelor se va situa in jurul valorii de 29 de grade. In 22 iunie se va produce o usoara racorire, insa, spre finalul primei saptamani, vremea va deveni calduroasa, cu medii ale temperaturilor maxime de 29…30 de grade. In prima parte a celei de-a doua saptamani nu se vor inregistra variatii semnificative ale regimului termic diurn, iar ulterior media maximelor va cobori spre 25…26 de grade. Pe parcursul celor doua saptamani, media temperaturilor minime va fi de 10…12 grade, chiar mai ridicata in intervalul 24-28 iunie, spre 14…16 grade. In intervalele 21 – 22 iunie si 28 iunie - 2 iulie va fi ridicata probabilitatea pentru averse, descarcari electrice si local cantitati de apa mai insemnate.

OLTENIA

Temperatura va fi in crestere treptata, de la o medie a maximelor in jur de 28 de grade, pana spre 34…35 de grade in intervalul 24-28 iunie, cand vremea va deveni caniculara in zonele de campie. Spre sfarsitul celor doua saptamani de prognoza este posibila o racorire treptata a vremii, media maximelor urmand sa coboare spre 30 de grade. Si media regionala a temperaturilor minime va fi tot mai ridicata, cele mai ridicate valori, in jur de 18…19 grade, urmand a se inregistra in intervalul 24 – 29 iulie, cand in zonele de campie sunt posibile si nopti tropicale. In intervalul 27 iunie - 2 iulie va fi ridicata probabilitatea pentru averse, descarcari electrice si local cantitati de apa mai insemnate

BANAT

Pe parcursul primei saptamani, vremea va deveni calduroasa, iar in week-end media temperaturilor maxime va atinge 33...34 de grade. Procesul de incalzire se va resimti si in timpul noptilor, astfel incat media temperaturilor minime va creste de la 11 la 18 grade. Valori termice ridicate se vor mentine si in perioada 26-28 iunie, cu usoare variatii de la o zi la alta, dar ulterior va fi in scadere atat media maximelor diurne, spre 28...29 de grade in primele zile ale lunii iulie, cat si aceea a minimelor nocturne, ce va ajunge, la sfarsitul intervalului de referinta, la 14…15 grade. In intervalul 28 iunie - 2 iulie va fi ridicata probabilitatea pentru averse, descarcari electrice si local cantitati de apa mai insemnate.

CRISANA

Vremea se va incalzi treptat in timpul primei saptamani, iar in intervalul 23-25 iunie media temperaturilor maxime va atinge 32...33 de grade. Procesul de incalzire se va resimti si in timpul noptilor, astfel incat media temperaturilor minime va creste de la 12 la 17 grade. Valori termice ridicate se vor mentine si in perioada 26-28 iunie, cu usoare variatii de la o zi la alta, dar ulterior va fi in scadere atat media maximelor diurne, spre 26...27 de grade in primele zile ale lunii iulie, cat si aceea a minimelor nocturne, ce va ajunge, la sfarsitul intervalului de referinta, la 13…14 grade. In intervalul 27 iunie - 2 iulie va fi ridicata probabilitatea pentru averse, descarcari electrice si local cantitati de apa mai insemnate.

MARAMURES

Pana pe 21 iunie, vremea se va incalzi, iar media temperaturilor maxime va atinge 28 de grade. In 22 iunie se va produce o usoara racorire, insa in week-end, vremea va deveni calduroasa, cu medii ale temperaturilor maxime in jurul a 30 de grade. Procesul de incalzire se va resimti si in timpul noptilor primei saptamani, astfel incat media temperaturilor minime va creste de la 11 la 16 grade. Valori termice ridicate se vor mentine si in perioada 26-28 iunie, cu usoare variatii de la o zi la alta, dar ulterior va fi in scadere atat media maximelor diurne, spre 25...26 de grade in primele zile ale lunii iulie, cat si aceea a minimelor nocturne, ce va ajunge, la sfarsitul intervalului de referinta, la 12…13 grade. In intervalele 21 – 22 iunie, 23 iunie - 24 iunie si in unele zile ale celei de-a doua saptamani, va creste probabilitatea de aparitie a averselor, local mai insemnate cantitativ.

DOBROGEA

Vremea va intra intr-un proces de incalzire, astfel incat pe 21 iunie media regionala a maximelor se va situa in jurul valorii de 30 de grade. In 22 iunie se va produce o usoara racorire, insa ulterior, pana spre finalul primei saptamani, vremea va deveni calduroasa, cu medii ale temperaturilor maxime de 29…30 de grade. In a doua saptamana de prognoza nu se vor inregistra variatii semnificative ale regimului termic, media maximelor urmand a fi de 27…28 de grade. Media temperaturilor minime din acest interval va fi de 17…18 grade, cu valori mai ridicate in perioada 24-26 iunie, spre 19…20 de grade. Aversele locale, in general slabe cantitativ, au probabilitate mai mare de aparitie in intervalele 20-23 iunie si 28 iunie - 2 iulie.

LA MUNTE

Vremea se va incalzi, de la o medie a temperaturilor maxime in jur de 16 grade, pana spre 22 de grade in intervalul 24 – 28 iunie. In 22 iunie, pe fondul instabilitatii atmosferice mai accentuate, se va produce o usoara scadere de temperatura. In acelasi sens vor evolua si temperaturile minime, cele mai ridicate valori urmand sa atinga o medie de 12…13 grade. Spre sfarsitul celor doua saptamani de prognoza vremea se va raci usor, pana spre o medie a maximelor in jur de 17 grade si a minimelor de 8…10 grade. Probabilitatea de aparitie a averselor, descarcarilor electrice si cantitatilor de apa local mai insemnate va fi mai ridicata in intervalele 21 - 24 iunie si 27 iunie - 2 iulie