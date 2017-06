METEO: Cum va fi vremea in urmatoarele trei zile

canicula

Vremea va fi foarte frumoasa in aceasta saptamana si din ce in ce mai calda, astfel ca temperatura maxima va atinge marti 34 de grade, arata prognozele meteorologilor.

Luni, cerul va fi senin, cu unele innorari dupa-amiaza si seara, mai ales in zonele montane. In tara, temperatura maxima va ajunge la 31 de grade, iar in Capitala, la 29.

La mare, este vreme de plaja, temperatura va ajunge la 25 de grade, iar cea a apei marii, la 22 de grade.

La munte, vor asteptate innorari, chiar precipitatii, astfel ca temperatira va fi ceva mai scazuta, in jurul valorii de 17-20 grade.

Marti, va fi cald in Bucuresti, cu maxime ce pot atinge 33 de grade. Foarte frumos va fi si in partea de sud a tarii, unde temperatira maxima prognozata este de 34 de grade.

Miercuri, va fi cald in toata tara, insa maximele vor mai scadea putin, atingand 28-29 de grade.