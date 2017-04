METEO: Cum va fi vremea in urmatoarele zile

Meteorologii anunta ca vremea se va raci, in urmatoarele zile si va ploua, in mai multe zone din tara.



PROGNOZA METEO la noapte. Cerul va avea innorari si va ploua in jumatatea de vest a tarii, la munte si pe arii restranse in restul zonelor. Vor mai fi averse, posibil insotite si de descarcari electrice, iar cantitatile de apa vor depasi local 10...15 l/mp si punctiform 20 l/mp, cu precadere in zona de munte. Pe crestele montane inalte se vor semnala precipitatii mixte. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile minime se vor incadra intre 1 si 9 grade



PROGNOZA METEO joi, 6 aprilie. Vremea va fi in general instabila si va deveni mai rece decat in mod obisnuit in aceasta perioada in majoritatea regiunilor. Cerul va avea innorari temporar accentuate. Vor fi ploi, mai ales averse, insotite de descarcari electrice si pe arii restranse vor fi conditii de grindina. La munte, treptat, vor predomina ninsorile, iar noaptea, in Transilvania, se vor semnala precipitatii mixte. Local cantitatile de apa vor depasi 15...20 l/mp. Vantul va sufla moderat, cu intensificari temporare in toate zonele, viteze mai mari urmand a se inregistra in sud-vestul tarii si la munte. Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 grade in nord-vest si 19 grade in regiunile rasaritene. Noaptea vor fi conditii de bruma, in nord-vestul si centrul teritoriului.

PROGNOZA METEO VINERI, 7 aprilie. Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit la aceasta data in toata tara. Cerul va avea innorari, iar local si temporar va ploua in majoritatea regiunilor. In zona montana vor predomina ninsorile, iar pe arii restranse in Maramures, Transilvania si Moldova, precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita si ninsoare. Mai ales in cursul zilei, vantul va prezenta intensificari in toate zonele, cu viteze mai mari la munte. Temperaturile maxime se vor incadra intre 6 grade in estul Transilvaniei si 16 grade in sud, iar cele minime intre -2 si 6 grade. Noaptea, cu precadere in nord-vest si centru se va semnala bruma.

PROGNOZA METEO SAMBATA, 8 aprilie. Vremea se va mentine usor mai rece decat in mod obisnuit pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare ziua, cand pe arii restranse va ploua slab in centrul si estul tarii si cu totul izolat in rest, iar in zona montana precipitatiile vor fi predominant sub forma de ninsoare. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare in cursul zilei la munte, precum si in sud-vestul si estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 8 grade in estul Transilvaniei si 17 grade in sud-vest si sud, iar cele minime intre -3 si 7 grade. Noaptea, local in Transilvania si izolat in celelalte regiuni se va produce bruma.

TENDINTA

DUMINICA - Vremea va fi predominant frumoasa, iar valorile termice vor marca o crestere fata de intervalul precedent si vor fi apropiate de mediile climatologice ale perioadei. Cerul va fi variabil, mai mult senin in cursul noptii. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 13 si 20 de grade. (12 grade in estul Transilvaniei si 21 de grade in Oltenia).

LUNI, MARTI SI MIERCURI - In primele doua zile vremea va fi calda, apoi valorile termice vor marca o scadere in toata tara. Probabilitatea de aparitie a ploilor va creste in a doua jumatate a intervalului, cu precadere in vestul, centrul si nordul teritoriului.