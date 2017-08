METEO: Cum va fi vremea miercuri si joi

Vremea va fi racoroasa miercuri, exceptand sudul si vestul teritoriului, unde maximele termice vor fi apropiate de cele normale climatologic pentru aceasta data, potrivit ANM.

MIERCURI - IN TARA: Vremea va fi racoroasa, exceptand sudul si vestul teritoriului, unde maximele termice vor fi apropiate de cele normale climatologic pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in cursul zilei la munte, dar si in regiunile nordice, estice si centrale, unde pe arii restranse vor fi averse slabe si posibil descarcari electrice. Vantul va avea intensificari mai ales in prima parte a intervalului in zona montana, dar izolat si in rest. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 20 si 27 de grade, iar cele minime intre 7 si 17 grade, mai scazute in depresiuni.

JOI - IN TARA: Vremea va fi frumoasa, iar valorile termice diurne vor fi in crestere usoara. Cerul va fi variabil in zonele montane, dar si in nordul, centrul si estul tarii si mai mult senin in rest. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari la munte. Temperaturile maxime se vor incadra intre 20 de grade in estul Transilvaniei si 31 de grade in Oltenia, iar cele minime se vor situa, in general, intre 7 si 17 grade.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.