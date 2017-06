METEO: Se INTORC ploile

Incepand de vineri seara, vremea devine instabila, iar de sambata se raceste. Vineri vremea va fi in general frumoasa. Cerul va fi variabil cu unele innorari si pe arii restranse ploi de scurta durata in zona Carpatilor Meridionali si in cea deluroasa a Munteniei si a Olteniei, informeaza Realitatea Tv. Seara, instabilitatea atmosferica va fi in crestere in vestul extrem al tarii unde local fi averse, descarcari electrice si intensificari ale vantului ce pot lua si aspect de vijelie. Vor fi conditii de grindina. Temperaturile maxime se vor incadra intre 22 si 32 de grade.

In Capitala, dimineata 13...15 grade. Pe parcursul zilei vremea va fi frumoasa, cu cer variabil. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 27...28 de grade.

La munte pe parcursul zilei vremea va fi in general frumoasa; cerul va fi variabil cu unele innorari si pe arii restranse ploi de scurta durata in zona Carpatilor Meridionali. Incepand de seara, gradul de instabilitate atmosferica va fi in crestere si vor fi intervale in care innorarile se vor accentua, vor fi averse si descarcari electrice mai frecvente in Carpatii Occidentali si in nordul Carpatilor Orientali.

Izolat va cadea grindina, iar cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 15...20 l/mp. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari indeosebi in timpul ploilor. Variatiile termice vor fi nesemnificative.

La mare, vremea va fi in general frumoasa si normala termic. Cerul va fi variabil iar vantul va sufla slab si moderat, in intensificare noaptea. Temperaturile maxime vor avea valori de 22 ... 23 de grade, iar cele minime valori de 17 ... 18 grade. Temperatura apei marii va avea valori cuprinse intre 19 si 21 de grade.

Sambata vremea se va raci fata de vineri si va fi in general instabila -asta inseamna innorari, temporar accentuate, averse, descarcari electrice sI intensificari de scurta durata ale vantului. Local, cantitatile de apa vor fi mai insemnate si, pe spatii mici, va cadea grindina.

Astfel de fenomene vor fi mai frecvente si pe arii mai extinse in jumatatea de nord a tarii, la deal si la munte, iar seara si noaptea si in centru si in sud-est. Maximele, vineri la amiaza, vor fi cuprinse intre 16 grade la Mierurea Ciuc si 26 de grade la Drobeta Turnu Severin.