Miercurea Mare- Saptamana Patimilor

In aceasta perioada, in Biserica Ortodoxa Romana, au loc o serie de slujbe religioase de o importanta deosebita pentru crestini. In aceste zile din Saptamana Mare, crestinii ortodocsi sunt indemnati sa participe la slujbele ce se tin in toata aceasta perioada, anume deniile. Acestea sunt poate cele mai profunde sau frumoase slujbe crestine. Ele au aparut odata cu crestinismul si se tin si in Postul Mare al Pastilor. Deniile se tin seara, dupa ora 18:00, si se deosebesc de priveghere, tot slujbe de seara, prin faptul ca se refera numai la utrenia savarsita seara.



De luni pana vineri, in ziua rastignirii, preotii rostesc rugaciuni rituale, canturi, citesc fragmente liturgice din Vechiul Testament, numite paremii. Evangheliile sunt randuite astfel ca in fiecare zi din Saptamana Patimilor sa se citeasca o anumita Evanghelie seara, pana tarziu in noapte, si scopul lor principal este, ca prin rugaciune si cantare, prin citirea Sfintei Scripturi si meditatie, prin pocainta si post, sa se alunge din suflet intunericul pacatelor, iar crestinii sa se umple de lumina cea tainica si nevazuta a prezentei lui Hristos. Slujba de denie ce face referire la ziua de astazi arata intentia fetelor bisericesti ce au hotarât sa o pomeneasca pe Maria Magdalena, cea care a uns cu mir pe Domnul.



Conform Evanghelistului Ioan, nu ar fi vorba despre o desfranata, ci de Maria, sora Martei, pe care Iuda o acuza de risipirea mirului. Cele mai importante denii sunt cele de joi si vineri seara, cunoscute si sub denumirile de denia mica si denia mare. Cea de joi seara are ca elemente specifice, citirea celor 12 Evanghelii ale patimilor si scoaterea Sfintei Cruci in mijlocul bisericii, in timp ce denia de vineri seara se deosebeste de celelalte denii prin Cantarea Prohodului si inconjurarea bisericii cu Sfantul Epitaf, cusatura sau pictura de mare frumusete care reprezinta scena punerii in mormant.