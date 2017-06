Mihaela Bilic: cele sapte trucuri care te ajuta sa scapi de burta

Dr. Mihaela Bilic, medic nutritionist si autorea cartii ”Sanatatea are gust”, a realizat o lista de reguli dietetice pe care ar trebui sa le respectam daca dorim sa capam de inestetica burta.

1 Obligatoriu, trei mese pe zi

Potrivit acesteia, o zi in care ati ”sarit” o masa este o zi in care nu ati slabit, iar caloriile venite dupa sunt asimilate mai repede si transportate instantaneu in grasime de depozit.

2 Fara mancaruri traditionale.

Astfel, sunt excluse: salata de boeuf, sarmale, snitel, chiftele, sosuri cu smantana.

3 Fara produse cu densitate calorica mare. Mezelurile, cascavalul, margarina, dulciurile si fastfood-ul trebuie inlocuite cu peste, lapte, iaurt, carne slaba, fructe si legume.

4 Portii mai mici, mai putine feluri la o masa”Pentru ca suntem tot mai sedentari trebuie sa renuntam la succesiunea clasica: aperitiv, ciorba, fel pricipal si desert. Doua feluri de mancare sunt suficiente, iar ciorba trebuie sa fie una dintre ele. Aceasta va umple stomacul fara un aport mare de calorii si va asigura senzatia de satietate pentru o perioada lunga de timp”, a mai spus mendiul nutritionist.

5 Fara zahar

6 Fara alcool

7 Fara carbohidrati dupa ora 6 seara. Painea, pastele, orezul, fructele, cartofii si mamaliga nu au ce cauta in meniul cinei. Seata este indicat sa mancam carne de orice fel, inclusiv pestele, si cat mai multe legume.