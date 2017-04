Mihaela Radulescu traieste o poveste de dragoste intensa alaturi de Felix Baumgartner, cei doi sunt de nedespartit in aceste momente. Inainte de toate sa nu uitam ca diva de la Monaco a fost casatorita cu nimeni altul decat Stefan Banica Jr.

Mihaela Radulescu are o relatie cu Felix Baugmartner Mihaela Radulescu in costum de baie Stefan Banica si Mihaela Radulescu Mihaela Radulescu gatea pentru Stefan Banica Stefan Banica a Mihaela Radulescu are o relatie cu Felix Baugmartner Mihaela Radulescu in costum de baie

Imagini spectaculoase din apartamentul pe care Mihaela Radulescu l-a impartit cu sotul ei de la acea vreme, Stefan Banica Jr. au fost scoase de la naftalina, scrie spynews.ro. In anii '90, artistul era indragostit lulea de Mihaela Radulescu, asa ca a luat-o de sotie in 1994, iar dupa 5 ani si-au spus adio.

In urma cu 20 de ani, Mihaela Radulescu era complet naturala, bisturiul medicului estetician nu apucase sa fie folosit pe ea. Cu parul decolorat, sprancenele subtiri si complet nemachiata, diva de la Monaco este de nerecunoscut. Cu un zambet larg, Mihaela Radulescu ii gatea lui Stefan Banica Jr., desi nu era o gospodina desavarsita, preferand sa manance la restaurant.